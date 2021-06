2500 tymczasowych miejsc pracy dla studentów

Minister spraw społecznych Ásmundur Einar Daðason zainaugurował kampanię - Rozpoczęcie pracy - w marcu. Kampania jest podobna do tej, która miała miejsce w zeszłym roku podczas pandemii, ale jest bardziej rozbudowana niż poprzednia.

Ásmundur wyjaśnia, że ​​miejsca pracy są przypisane do „gmin, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych” oraz „miejsc pracy dla praktykantów, ponieważ mieli trudności z otrzymaniem kontraktów” powiedział minister podczas wczorajszego spotkania rządu.

Studenci powyżej osiemnastego roku życia, którzy są zatrudnieni w pracach sezonowych na lato, otrzymają stypendium zgodne z obowiązującymi umowami dotyczącymi wynagrodzenia za pełny dzień. Okres zatrudnienia również został wydłużony do dwóch i pół miesiąca w porównaniu z dwoma miesiącami w zeszłym roku.

Dzięki Kampanii - Rozpocznij pracę - zarejestrowano 8700 miejsc pracy, o 1700 więcej niż początkowo przewidywano. Ásmundur wyraża nadzieję, stwierdzając, że jeśli te miejsca pracy zostaną obsadzone do końca maja, to powstanie więcej, aby studenci, którzy muszą pracować tego lata, byli w stanie to zrobić.