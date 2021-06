Strefa zagrożenia wokół erupcji zostanie powiększona

Po zmianie aktywności do jakiej doszło na terenie erupcji wulkanicznej w dolinie Geldingadalur, z największego krateru wyrzucane są około 15 centymetrowe kawałki lawy. W związku z tym zadecydowano o powiększeniu strefy zagrożenia.

Eksperci ds. Przyrody z Biura Meteorologicznego spotkali się dziś rano aby omówić sytuację w miejscu erupcji na Półwyspie Reykjanes.

Sara Barsotti, dyrektor ds. erupcji wulkanów w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, mówi, że obszar zagrożenia musi zostać powiększony po zmianach aktywności do jakich doszło w sobotę w nocy.

„Obecnie aktywność wulkaniczna charakteryzuje się regularnymi strumieniami magmy, które osiągają wysokość do trzystu metrów” - mówi Sara.

Jednocześnie, z krateru wystrzeliwane są kawałki lawy o wielkości do piętnastu centymetrów, które spadają dość daleko.

Zgodnie z projektem przewiduje się, że nowa strefa zagrożenia wokół najpotężniejszego krateru, czyli krateru numer pięć, będzie wynosić do 650 metrów, gdy prędkość wiatru wzrośnie do piętnastu metrów na sekundę. Oczekuje się, że obszar niebezpieczny będzie nieco mniejszy przy bezwietrznej pogodzie i będzie wynosił do czterystu metrów.

Sara mówi, że jest powód, dla którego ludzie powinni uważać, ponieważ mniejsze kawałki lawy mogą być również wystrzeliwane dalej. Trwają prace nad zmianą szlaku turystycznego tak, aby znajdował się poza obszarem niebezpiecznym.

„Ratownicy, którzy pracują w tym rejonie, proponują teraz zmianę szlaku turystycznego tak, aby nie wolno było wchodzić w strefę niebezpiecznego obszaru” - mówi Sara.

Nadal trudno powiedzieć, co powoduje zmianę aktywności, ale naukowcy monitorują wszelkie zmiany jakie zachodzą w magmie i gazach.

„Zbieramy wszystkie dane i je przeglądamy, ale nie jest jeszcze jasne dlaczego dochodzi do tych zmian” - mówi Sara.