Po raz dziewiąty, obchodzony dziś jest dzień islandzkiego języka migowego. Przy tej okazji Víðir Reynisson, szef policji, i Þórólfur Guðnason, główny epidemiolog, rozpoczęli konferencję na temat koronawirusa, witając ludzi w języku migowym i mówiąc dzień dobry.

Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, przewodnicząca komisji językowej ds. islandzkiego języka migowego, z zadowoleniem przyznała, że minęło dziesięć lat od uchwalenia przez parlament ustawy o języku islandzkim i islandzkim języku migowym. Nadal jednak trwa walka o to, by islandzki język migowy był uznany równym z językiem islandzkim.

„Islandzki język migowy jest jedynym tradycyjnym językiem mniejszości w Islandii i musimy go pielęgnować i chronić, ponieważ jest cennym językiem, takim jak islandzki” - mówi Heiðdís. Mówi, że powszechnie znana jest opinia, że ​​islandzki język migowy jest językiem tych, którzy nie słyszą. Ale to nieprawda.

„Wiele osób, które słyszą, używa islandzkiego języka migowego jako języka ojczystego lub pierwszego języka, o czym należy pamiętać. Prawo tych, którzy posługują się islandzkim językiem migowym i polegają na nim w celu wyrażania opinii i porozumiewania się, nie jest szanowane w wielu częściach społeczeństwa, a nauka języka w przedszkolu i szkole podstawowej jest nadal bardzo ograniczona lub nie istnieje. Dzieci, dla których islandzki język migowy jest językiem ojczystym, nie uczą się go tak jak języka islandzkiego i jest to ich życzenie i aby życzenia ich rodziców aby to uległo poprawie. Niosą one również pochodnię, aby utrzymać przy życiu islandzki język migowy” mówiła Heiðdís.

Poniżej możesz zobaczyć film ze Stowarzyszenia Osób Głuchoniemych na Islandii, który nagrano z okazji tego dnia. Tam Islandczycy wyjaśniają w języku migowym, dlaczego używają języka migowego.