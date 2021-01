Pochodzący z Litwy, 60-letni Arturas Leimontas został skazany na 16 lat pozbawienia wolności za zabicie swojego rodaka. Do zdarzenia doszło 8 grudnia 2019 roku, w Úlfarsárdalur.

Leimonidas został skazany za wypchnięcie mężczyzny z balkonu, znajdującego się na trzecim piętrze. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Skyggnisbraut, w dzielnicy Grafarholt.

W związku ze sprawą zatrzymano pięć osób. Jeden podejrzany, wobec którego postawiono teraz zarzuty został wówczas tymczasowo aresztowany.

Leimontas nie przyznał się do winy, ale w akcie oskarżenia przytoczono mu, że „na balkonie uderzył [mężczyznę] i kopał go oraz uderzył go w głowę nieznanym narzędziem, a następnie zrzucił z balkonu, tak że [mężczyzna] spadł z 6,96 metrów na beton i wkrótce potem zmarł z powodu obrażeń głowy, klatki piersiowej i narządów”.

Z informacji podanych przez RUV, wynika, że prawnik oskarżonego Arnar Kormákur Friðriksson, zamierza odwołać się od decyzji sądu do sądu krajowego.