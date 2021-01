Rodziny mieszkańców domu Grund będą mogły przyjść w odwiedziny

Przed weekendem zakończyły się szczepienia mieszkańców domu dla osób starszych - Grund. Jak poinformował dyrektor placówki, w związku z tym od 1 lutego możliwe będzie rozluźnienie obowiązujących obecnie ograniczeń. Dzięki temu zmienią się zasady odwiedzania osób mieszkających w ośrodku. Jednak rozluźnienie nie oznacza wprowadzenia stanu jaki był przed wybuchem epidemii. Jak się nic nie zmieni to taki stan może zostać przywrócony, ale na początku lata.

Gísli Páll Pálsson, dyrektor generalny Grund powiedział, że zmiany zostaną ogłoszone na pod koniec tego tygodnia. Ponieważ po drugim szczepieniu upłynąć musi dziesięć dni.

„Nie będzie można powrócić do tego jak było wcześniej, bo nadal musimy zaszczepić personel. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w kwietniu lub maju, dzięki czemu na początku lata będziemy mogli normalnie żyć w naszych trzech domach” mówi Gísli Páll.

Gísli Páll w rozmowie z dziennikarzami, chwalił Ministra Zdrowia za „płynne i celowe” metody pracy w ścisłej współpracy z Unią Europejską, która gwarantuje Islandii ponad milion dawek szczepionki wystarczającej do zaszczepienia więcej niż całego narodu. W pierwszym kwartale do kraju zostanie sprowadzonych tyle szczepionek, że wystarczy ich dla trzydziestu tysięcy osób.

„Mówiąc o Unii Europejskiej. Przeczytałem niedawno w wiadomościach, że wszystkie narody, które są częścią systemu zaopatrzenia, który ma zastosowanie do nich / czy do nas, nie powinny próbować uzyskać szczepionki poza tą umową” mówi Gísli.

„W wiadomościach pojawiają się również takie informacje, że Niemcy, którzy są dość dużym narodem w Unii Europejskiej i są w jej czołówce, zawarli jednak umowy obchodząc oficjalne umowy z UE. W ten sposób zapewnili sobie szczepionki wykraczające poza to, na co zgodziła się Unia Europejska. To jest przejaw chciwości" komentował niezadowolony Gísli.

Dodał także, że ma nadzieję na to, że latem tego roku ograniczenia w odwiedzaniu mieszkańców domów Grund będą niewielkie lub żadne.