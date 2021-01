Zagrożenie lawinowe na północy Fiordów Zachodnich

Islandzkie Biuro Meteorologiczne ogłosiło poziom niepewności w związku z ryzykiem wystąpienia lawin na północy Fiordów Zachodnich. Wcześniej wystąpiło tam parę mniejszych lawin, które jednak nie dotarły do drogi.

W komunikacie policji z Fiordów Zachodnich, pojawiła się informacja o lawinach które zeszły w Skutulsfjörður i Súgandafjörður, tuż ponad zabudowaniami.

„Poziom niepewności z powodu zagrożenia lawinowego obejmuje zwiększone przygotowanie Urzędu Meteorologicznego. Monitorowanie sytuacji związanej z możliwymi lawinami oraz opadów śniegu, a także konsultacje z policją i agencją ochrony ludności w okręgu w związku z zagrożeniem lawinowym, które może wystąpić w osadach" czytamy w komunikacie.

Podkreśla się również, że nie oznacza to, że istnieje bezpośrednie zagrożenie lawinami na terenach zabudowanych, ale zagrożenie to może wystąpić. Ogłoszony poziom niepewności zwiększa gotowość służb, które są przygotowane do akcji w przypadku zejścia lawiny.

Na chwilę obecną istnieje ryzyko lawin spadających na drogę, w tym Súðavíkurhlíð, Eyrarhlíð i Flateyrarvegur. Dlatego zachęca się ludzi, aby niepotrzebnie nie przemieszczali się między osadami.