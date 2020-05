Cage leikur tígrisdýrakonunginn

Heimildaþættirnir Tiger King, sem fjalla að mestu leyti um hinn skrautlega fyrrum dýragarðseiganda Joe Passage-Maldonado betur þekktan sem Joe Exotic, fóru um heimsbyggðina eins og eldur um sinu fyrir nokkru. AP greinir frá.

Þættirnir urðu vinsælir á skömmum tíma og mátti varla drepa niður fæti án þess að heyra minnst á Joe Exotic, Jeff Lowe eða Carole Baskin sem búsett er í Flórída. Tiger King-æðið ætlar engan endi að taka og hefur Óskarsverðlaunaleikarinn Nicolas Cage nú tekið að sér hlutverk tígrisdýrakonungsins í væntanlegri átta þátta þáttaröð.

Þó að Cage hafi áður leikið hlutverk brotamanna er um að ræða fyrstu sjónvarpsþáttaröð leikarans. Framleiðslufyrirtæki CBS og Imagine koma að þáttunum sem verða byggðir á sögu Joe Exotic eins og hún birtist í greinaröð úr tímaritinu Texas Monthly sem bar heitið Joe Exotic: Drungaleg saga inn í heim manns á ystu nöf. (e. Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild) sem Leif Reigstad skrifaði.