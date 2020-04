Przeciwko przemocy wobec dzieci

W obecnej sytuacji, kiedy rodziny muszą przebywać w domach i spędzają więcej czasu ze sobą na wzajem, może dojść do poważnego wzrostu przemocy wobec dzieci, informuje minister ds. społecznych i praw dziecka. W związku z tym ministerstwo podjęło działania w celu ograniczenia takich przypadków. Dzieci w Akureyri mogą elektronicznie zgłaszać przemoc wobec siebie lub innych osób.

Badania wykazały, że przemoc domowa i przemoc wobec dzieci mogą wzrosnąć w czasach epidemii i izolacji społecznej. Minister ds. społecznych i praw dzieci Ásmundur Einar Daðason mówi, że ważne jest ograniczenie takich przypadków i dotarcie do dzieci, które są ofiarami przemocy.

„Statystyki pokazują, że musimy interweniować w takich sytuacjach, ale znalezienie sposobów na to jest wyzwaniem. Widać to także we Włoszech, gdzie epidemia trwa znacznie dłużej niż tutaj, i zarówno przemoc domowa, jak i przemoc wobec dzieci wzrosły”- mówi.

Minister dodał, że w celu niesienia pomocy podjęto szereg działań, takich jak współpraca z Czerwonym Krzyżem i linią alarmową 1717. Podniesiono świadomość na temat tego jak ważne jest zgłaszanie przemocy na numer 112, a także przygotowano środki, które są ukierunkowane specjalnie na dzieci, na przykład w mediach społecznościowych.

W Akureyri dzieci mogą same zgłosić przemoc wobec nich samych lub innych osób.

Niedawno Miasto Akureyri udostępniło na swojej stronie internetowej nową usługę, dzięki której dzieci mogą zgłaszać przypadki przemocy. Kierownik projektu gminy przyjaznej dzieciom Alfa Dröfn Jóhannesdóttir mówi, że wprowadzenie takiej opcji jest niezwykle ważne.

„Zwłaszcza teraz, gdy wzrasta ryzyko przemocy domowej, szczególnie ważne jest aby dzieci zgłaszały przemoc wobec siebie” dodała Alfa.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę dzieci i każdy powinien dbać o ich dobro. Dlatego ważne jest aby społeczeństwo także brało udział w akcji. Alfa zachęca mieszkańców do tego aby zaangażowali się i powiadomili odpowiednie służby jeśli uznają, że jest dziecko, które potrzebuje pomocy.

„Obecne warunki w społeczeństwie są idealnymi warunkami dla przemocy w rodzinie i dlatego konieczne jest, abyśmy jako naród byli świadomi i informowali o sytuacjach, które stwarzają zagrożenie. Wszyscy powinniśmy chronić dzieci” - podsumowała.