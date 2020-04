Lygileg frásögn af örlagaríkum körfuboltaleik við Kára Stefánsson

Björn Teitsson skrifaði í gær pistil á vefsíðuna Lemúrinn.is sem hefur heldur betur vakið mikla athygli en þar segir frá heldur betur merkilega atviki sem átti sér stað árið 2005.

Sagan er um Guðjón Hauksson sem var þá körfuboltamaður í Val á 24. aldursári. Eins og sumir muna eftir var hægt að spila körfubolta í gömlu World Class stöðinni í Fellsmúla en í dag þekkja margir þann stað sem Góða hirðinn.

Á að vera klára verkefni sem er svo leiðinlegt að ég hafði samband við forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands til að staðfesta þessa, rugluðu og frábæru sögu. Njótið! #karfanhttps://t.co/7A5lTuiJKX — Björn Teitsson (@bjornteits) March 31, 2020

Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, æfði töluvert oft í þeirri stöð og var þekktur fyrir það að skora á menn í körfuboltaleik.

„Þetta er sumsé árið 2005. Ég hafði verið að spila í körfubolta með Val og var þarna að byrja aftur eftir smá hlé. Ég var í World Class í Fellsmúla, en eins og þú manst þá var þar svona veggtennissalur sem var nú oftast notaður í körfubolta. Ég er á hlaupabrettinu og man að ég var klæddur í einhverja körfuboltatreyju og var í körfuboltaskóm, leit allavega mjög körfuboltalega út. En inni í salnum er Kári að taka skot,“ segir Guðjón í samtali við Björn sem hafði samband við hann til að fá söguna staðfesta.

Veðmál upp á 500 þúsund

„Kári er þarna, horfir út yfir salinn og mælir fólkið út. Hann sér greinilega útganginn á mér, ég lít þarna út fyrir að spila körfubolta, og Kári labbar úr salnum, kemur upp að hlaupabrettinu og spyr „hvernig líst þér á að við tveir tökum smá one on one?“ Sem ég var alveg til í, ekkert mál, enda ekkert skemmtilegasta í heimi að vera á brettinu.“

Guðjón fékk að skjóta upp á það hver fengi að byrja leikinn og hitti hann skotinu.

„Og það sem gerðist þá er að Kári fékk ekkert boltann. Ég vann bara 11-0. OK, ég er ekki að gera eitthvað mikið úr þessu. Ég var ungur maður, ég var að æfa körfubolta og bara þokkalegur.“

Björn Teitsson, sem ræddi við Guðjón fyrir Lemúrinn, er sjálfur mikill körfuboltaáhugamaður.

Guðjón var byrjunarmaður hjá Val í næstefstu deild þannig að hann kunni nokkuð fyrir sér í íþróttinni.

„En það fýkur dálítið í Kára. Ég meina, þessi maður er með keppnisskap,“ segir Guðjón og þá fýkur í Kára sem neglir boltanum í gólfið.

„Þannig Kári segir við mig að nú ætlum við að veðja, við ætlum að veðja upp á 500 þúsund kall. Hálfa milljón. Ég segi honum að ég er bara nemi hjúkrunarfræði, að vinna aðra hverja helgi, ég hafi enga hálfa milljón til að veðja. En ég segi honum að ég sé til í að veðja 10% af mínum launum gegn 10% af hans launum, en Kári stendur fast á sínu, við veðjum upp á 500 þúsund eða ekki neitt. En úr verður að við spilum aftur og ég vinn hann aftur. Kári er þá öllu rólegri en hann spyr mig strax um símanúmerið mitt. Ég var alveg til í að gefa honum það, vissi ekkert hvað hann ætlaði að gera með það en gott og vel. Hann fær númerið, skrifar það ekkert niður, segist bara muna það, og arkar svo út. Hann fer inn í klefa og já, er búinn á sinni æfingu þennan dag.“

Pistilll Björns Teitssonar á Lemúrnum hefur vakið mikla athygli.

Guðjón dreif sig því næst í vinnuna á slysadeild Landspítala og skildi símann sinn eftir úti í bíl á meðan vaktinni stóð.

„En þegar ég kem í bílinn sé ég að það eru alveg nokkuð mörg missed calls á símanum, allt úr sama númerinu. Nú, ég hringi í númerið og það er ekkert um að villast, þetta er Kári Stefánsson. Hann kemur sér strax að efninu, spyr hvort mig langi ekki að fara á NBA-stjörnuleikinn.“

Samkvæmt útreikningum Guðjóns mun þetta símtal, og körfuboltaleikirnir í World Class, því hafa farið fram þriðjudagseftirmiðdegið 15. febrúar 2005.

Farðu strax upp í Íslenska erfðagreiningu

„Ég spyr á móti, er hann ekki bara um helgina? Og Kári svarar, „jú, og ef þú vilt fara, þá ferðu út í Íslenska erfðagreiningu núna strax.“ Hann gaf mér nafn á húsverði, ég fer þangað, húsvörðurinn tekur á móti mér, veit hver ég er, segist vera með umslag handa mér. Og í því umslagi eru bara miðar á alla stjörnuhelgina. Það er búið að græja fyrir mig hótel og flug, fram og til baka til Denver, í gegnum Boston. Allt í boði Kára.“

Guðsjón segir að hann hafi allt í einu verið mættur á hótel af dýrari gerðinni þar sem nánast allar NBA-stjörnurnar höfðu pantað sér herbergi yfir helgina. Hann hitti til að mynda Julius Erving, Detlef Schrempf og Kareem Abdul-Jabbar í morgunmatnum.

Hér að neðan má sjá helstu tilþrifin úr stjörnuleiknum árið 2005.

Nýliðaleikurinn fór fram á föstudagskvöldinu og þar tóku leikmenn á borð við Kobe Bryant, Shaq, Allen Iverson, LeBron James, Kevin Garnett og Dirk Nowitzki þátt.

Charles Barkley er í sérstöku uppáhaldi hjá Guðjóni og hefur alltaf verið. Það var draumurinn hans að fá að hitta Barkley og gekk það eftir undir lok ferðarinnar.

Lýsing Guðjóns á því atviki er kostuleg. Hann var að grípa sér bita á flugvellinum í Denver á leiðinni heim. Með hamborgara í munninum þegar hann sá Barkley.

„Ég þekki hann strax, hann er í Air Jordan-galla, með derhúfu og er að reyna að láta lítið fyrir sér fara. Ég fer strax í smá panic, hafði langað alla helgina að hitta hann, hvað á ég að gera? En ég ákvað bara, jæja, nú er að duga eða drepast. Þetta er mitt stærsta átrúnaðargoð í íþróttum og ég læt vaða, annars mun ég sjá eftir því alla ævi. Þannig ég stend upp, labba í smá stund fyrir aftan hann á meðan ég safna kjarki og pikka svo í öxlina á honum, segi „Sir Charles?“ Og spyr hvort ég megi fá mynd með honum. Hann tók því bara vel, sagði strax „that’s COOL man,“ þegar ég sagðist vera frá Íslandi.“

Guðjón fékk myndina en þá höfðu fleiri í flugstöðinni áttað sig á tilvist NBA-stjörnunnar svo hann þurfti að sinna fleiri aðdáendum. Guðjón laumaði sér í burtu.

Kári hefur alltaf verið duglegur í ræktinni eins og sjá má í þessu innslagi hér að neðan.

Guðjón starfar í dag sem forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands á Neskaupstað. Þegar hann spurði Kára út í þetta allt saman síðustu helgi kom Kári af fjöllum. Það væri ekki möguleiki að Guðjón hefði unnið hann í körfubolta.

„En hann sagði bara endilega, ég mætti „segja þessa lygasögu því þetta væri ein af fáum sögum sem láta mig líta þokkalega út.““

Honum þætti þó vænt um þetta allt saman og bætti við:

„Næst þegar þú kemur í bæinn, þá skulum við taka one on one, og þá mun koma í ljós, að þú ert orðinn gamall karl, en ekki ég.“

