Ponad 1100 zarażonych

Na chwilę obecną w kraju jest 1135 osób zarażonych koronawirusem, który powoduje chorobę Covid-19. Od wczoraj liczba zarażonych wzrosła o 49 osób.

Z powodu wirusa w szpitalu przebywa obecnie 35 osób, a 11 jest na oddziale intensywnej terapii. Kwarantannie jest poddanych 8879 osób, a 6214 przebywa w izolatkach. W Islandii wykonano łącznie 17 904 testy na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jak co dzień o godzinie 14:00 odbyła się konferencja prasowa poświęcona koronawirusowi i obecnej sytuacji na Islandii. Najświeższe informacje podczas tych spotkań przekazali szef policji z wydziału obrony cywilnej, Víðir Reynisson, dyrektor służby zdrowia, Alma D. Möller, oraz główny epidemiolog, Þórólfur Guðnason. W spotkaniu brał udział ordynator szpitala Landspitalin, Páll Matthíasson, a gościem specjalnym była Hulda Hjartardóttir, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego.

Główny epidemiolog wraz z Dyrektor Służby Zdrowia ostrzegają, że podjęte zostaną dodatkowe kroki, aby w najbliższych tygodniach powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii w kraju.

Obowiązywanie obecnych zakazów prawdopodobnie zostanie przedłużone, ale oczekuje się, że więcej informacji na ten temat zostanie podanych w ten weekend.

Zakaz organizowania spotkań powyżej 20 osób obowiązuje do 13 kwietnia, ale epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział, że istnieje duże prawdopodobieństwo przedłużenia obowiązywania zakazu, aby ograniczyć ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Udało się doprowadzić do spowolnienia epidemii, ale niewiele trzeba, aby ponownie wywołać wzrost liczby zarażeń, co może doprowadzić do jeszcze większego napięcia w szpitalach i służbie zdrowia, niż obserwujemy to obecnie.

„To jest test wytrwałości i wytrzymałości dla wszystkich. Chcę, aby ludzie pamiętali, że to może potrwać dłużej” – powiedział Þórólfur podczas dzisiejszego spotkania. Zaznaczył także, że epidemia w kraju może obecnie znajdować się w „połowie drogi do szczytu zachorowań”, choć trudno jest określić termin, kiedy ten szczyt przypadnie.

„Musimy być cierpliwi i wytrwali, aby móc sobie z tym poradzić” – dodał, nie kryjąc zmartwienia tym, że ludzie mogą czuć się zmęczeni sytuacją, co z kolei może doprowadzić do wzrostu liczby zakażeń.

Słowa epidemiologa poparła Alma D. Möller, dodając, że pracownicy służby zdrowia pracują obecnie pod bardzo dużą presją. Dlatego też zwróciła się do wszystkich, aby dbali o siebie nawzajem, nie powodując dodatkowych stresów, ponieważ czekają ich trudne tygodnie.

Ordynator szpitala Landspítali, Páll Matthíasson, ostrzegł ludzi, aby pozostawali w domach i nie wyjeżdżali nigdzie na Wielkanoc, gdyż mogłoby to spowodować dodatkowe obciążenie systemu opieki zdrowotnej.

Dodał także, że szczególnie w tym okresie ludzie muszą być odpowiedzialni, cierpliwi i wytrwali, powinni pozostawać w bezpiecznym miejscu, bez narażania siebie oraz innych.