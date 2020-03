Społeczeństwo nie zachowuje się zbyt odpowiedzialnie

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w sprawie koronawirusa, Víðir Reynisson, kierownik Wydziału Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego z Głównej Komendy Policji, powiedział, że nie widzi potrzeby zaostrzania zasad, które już obowiązują, jeśli nie jest to konieczne. Powiedział także, że z czasem trzeba będzie jednak podjąć poważniejsze kroki.

Wczoraj wydano zarządzenie o wprowadzeniu grzywny za łamanie przepisów związanych z przestrzeganiem zasad dotyczących zakazu gromadzenia się, przebywania na kwarantannie oraz w izolacji. Po wydaniu tego rozporządzenia do Agencji Ochrony Ludności przysłano wiele powiadomień o naruszeniach zakazów.

„Tej nocy otrzymaliśmy ponad sto powiadomień dotyczących łamania zakazów przez członków naszej społeczności w ciągu ostatniej doby. Postępowanie ludzi jest bardzo rozczarowujące” – powiedział Víðir.

Zakaz zgromadzeń obowiązuje w Islandii od 15 marca i będzie trwać co najmniej do 13 kwietnia. Początkowo dotyczył spotkań do 100 osób, ale później został zaostrzony i obecnie w spotkaniach nie może brać udziału więcej jak 20 osób.

Zarówno Víðir, jak i główny epidemiolog Þórólfur Guðnason, stwierdzili, że nie ma obecnie potrzeby stosowania surowszych środków, takich jak godzina policyjna.

„Każda zmiana i zaostrzenie przepisów ma wielki wpływ na społeczeństwo i niesie za sobą wiele szkód społecznych. Uważamy, że dodatkowe zakazy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, więc nie ma powodu, aby szkodzić społeczeństwu bardziej niż to konieczne” – dodał Víðir.

Jednak gdy tylko sytuacja będzie tego wymagać, decyzja o zaostrzeniu zakazów zostanie wprowadzona.

„Mówiliśmy już o tym, że jeśli zamkniemy kraj lub jego część, osiągniemy jedynie to, że epidemia pojawi się tam później – po prostu opóźnimy ją. Nie możemy przed tym uciec. Uważam, że przestrzegamy wszystkich zasad i próbujemy radzić sobie z tą sytuacją tak dobrze, jak to możliwe, przy jak najmniejszym szkodach” – powiedział Þórólfur, główny epidemiolog.