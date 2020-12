Plany zaostrzenia nadzoru na lotnisku w Keflaviku

Policja z lotniska w Keflaviku planuje wzmocnić nadzór nad osobami przyjeżdżającymi odebrać znajomych i członków rodziny, którzy przylecieli do kraju.

Istnieje nawet możliwość nałożenia grzywny na osoby, które naruszają zasady kontroli zakażeń dotyczące utrzymywania dystansu i noszenia maseczek ochronnych.

Wcześniej informowano o skargach dotyczących pasażerów, którzy w ostatnich dniach przybyli do kraju samolotem i zostali odebrani z lotniska wbrew zaleceniom władz.

Jóhann K. Jóhannsson, dyrektor ds. Komunikacji w Departamencie Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji, powiedział w rozmowie z Vísir, że Agencja Obrony Cywilnej była informowana o takich przypadkach. Zaleca się, aby osoby, które przyleciały do kraju nie były odbierane z lotniska przez rodziny. Dodatkowo zwraca się uwagę na to aby podróżni byli poddawani kwarantannie przynajmniej do drugiego kontrolnego badania, które odbywa się po przylocie do kraju.

Wczoraj na lotnisku rozmawiano z osobami, które przybyły tam aby odebrać kogoś, kto przyleciał do kraju. Ludzie wydawali się być świadomi obowiązujących zasad i obostrzeń dotyczących kontroli zakażeń.

Pracujący na lotnisku taksówkarz, który jest tam regularnie, przyznał, że wątpi w to aby wszyscy przestrzegali zasad. Dodał, że według niego nie wszyscy Ci, którzy przylecieli będą poddawać się kwarantannie.

Elma Cates, która przyjechała na lotnisko odebrać swoje wnuki powiedziała w rozmowie z dziennikarzem, że ​​wszyscy idą razem na kwarantannę. Głównym powodem jest to, że wszyscy chcą aby dzieci były w domu na Boże Narodzenie.

Natomiast Þorgerður Gylfadóttir przywiozła dodatkowy samochód, aby odebrać córkę i zięcia. Rodzina została umieszczona w innym mieszkaniu, gdzie będą mogli przebywać w czasie kwarantanny.

Taksówkarz Edith Louise Carlson powiedziała, że ​​widziała wiele osób, które zostało zabranych przez prywatne samochody i nie wierzyła, że ​​wszyscy ci ludzie zostaną poddani kwarantannie.

Zakaz całowania i przytulania

Sigurgeir Sigmundsson, główny oficer policji na lotnisku w Keflavíku, powiedział, że jest zaniepokojony sytuacją. Po raz kolejny ludzie odbierają przyjaciół i rodzinę na lotnisku, mimo że wielokrotnie ostrzegano ich, aby tego nie robili.

Ludzie „nawet się całowali, przytulali i zdejmowali maski” mówił Sigurgeir. Dodał także, że dla przyjezdnych dostępne są cztery różne sposoby dotarcia do punktu, w którym będą przechodzić kwarantannę. Przyjezdni mogą wynająć samochód, pojechać busem z lotniska, taksówką, rodzina może także zostawić dodatkowe auto dla tych, którzy przyjeżdżają do kraju z zagranicy.

Powiedział, że w związku z rosnącą liczbą przyjezdnych, monitorowanie lotniska zostanie zaostrzone, ale nie powiedział nic na temat tego czy ludzie mogą spodziewać się kar. Sigurgeir mówi, że zawsze starali się iść w drugą stronę, ale teraz nie jest wykluczone, że policja zacznie karać ludzi.