Otwarte baseny i przedłużone godziny pracy restauracji

W najbliższy czwartek w życie wejdą najnowsze zasady związane z walką z COVID-19. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej ogłoszono, że będą one obowiązywać do 12 stycznia. Bez zmian pozostanie liczba mogących się spotykać w jednym miejscu i nadal jest to 10 osób.

Natomiast największą zmianą jest otwarcie basenów i kąpielisk oraz zwiększenie liczby osób mogących wejść do sklepów. Sklepy będą mogły wpuszczać 5 osób na każde 10 metrów kwadratowych sklepu.

Informacje o zmianach ogłosiła minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir, po spotkaniu rządu, które odbyło się dziś rano.

Jak wspomniano wcześniej, nowe zmiany wejdą w życie od 10 grudnia i będą obowiązywać do 12 stycznia, co według minister jest niezwykle długim okresem. Jak do tej pory wszelkie zmiany, które wprowadzano obowiązywały przez dwa do trzech tygodni.

Oprócz zmian w liczbie klientów w sklepach, zmieniono także godziny otwarcia restauracji. Postanowiono je przedłużyć do godziny 22:00. Jednak nowi klienci nie będą mogli być przyjmowani po godzinie 21:00.

Baseny oraz kąpieliska będą mogły zostać otwarte z ograniczeniem do 50% maksymalnej dozwolonej liczby miejsc. Centra fitness i siłownie nadal będą zamknięte.

Dozwolone będą występy sceniczne i ćwiczenia sportowe

W zmianach uwzględniono także wprowadzenie rozluźnień w obowiązujących obecnie obostrzeniach dotyczących treningów osób osiągających wysokie wyniki w sportach indywidualnych. Jednak ćwiczenia wymagające kontaktu, takie jak sztuki walki są niedozwolone.

Dozwolone będą także pokazy kinowe, występy sceniczne i kulturalne gdzie jednocześnie na scenie będzie mogło brać w nich udział do 30 osób. Natomiast na widowni będzie mogło być do 50 gości, ale wszyscy będą musieli nosić maski.

Praca w szkołach pozostanie w dużej części bez zmian. Wyjątki dotyczą pracy przedszkoli, które będą mogły wrócić do wcześniejszych zasad pracy.

Otwarte zostaną czytelnie Uniwersytetu i innych szkół wyższych, gdzie będzie obowiązywać ograniczenie do 30 osób.

Zmienione zasady pracy w szkołach, które będą miały wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku, zostaną ogłoszone już wkrótce.