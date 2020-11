Niewinne spotkanie przy kawie zakończyło się zakażeniem

Parę osób trafiło do izolacji, po weekendowym, rodzinnym spotkaniu przy kawie. Zastępca komisarza policji z Departamentu Ochrony Ludności Rögnvaldur Ólafsson, powiedział, że to wyraźnie pokazuje jak niewiele potrzeba do tego aby ponownie wzrosła liczba infekcji.

„To tylko jeden przykład z ostatniego weekendu, kiedy to odbyła się niewinna impreza przy kawie, na którą babcia do swojego domu zaprosiła dzieci, wnuki i krewnych. Tam doszło do zakażenia, w wyniku którego do izolacji trafiło parę osób. To wcale nie musi być skomplikowane ani duże wydarzenie, aby później zobaczyć jego konsekwencje”- powiedział Rögnvaldur w wieczornych wiadomościach ze Stöðv 2.

Dodał także, że przedstawiciele Departamentu Ochrony Ludności są zaniepokojeni tą sytuacją. Szczególnie teraz, w okresie przedświątecznym, ważne jest to aby ludzie pilnowali siebie, dbali o higienę i starali się zachować czujność. Ludzie wchodzą w nastrój świąteczny i chcą nadal kultywować swoje tradycje i spędzać czas z rodziną. Chcą brać udział w przygotowaniach do świąt i spotkaniach z przyjaciółmi. Obowiązujące obecnie obostrzenia mogą doprowadzić do tego, że ludzie będą nimi zmęczeni i stracą cierpliwość i nie będą chcieli ich przestrzegać.

„Martwimy się tym, że ludzie tracą cierpliwość” mówił Rögnvaldur.

Wskaźnik infekcji w kraju wzrósł już do 1,5 i od kilku dni z rzędu rośnie. Wszystko powyżej 1 jest sprawdzianem i może być początkiem kolejnej fali, mówi profesor biostatystyki Thor Aspelund.

Liczba osób poddawanych kwarantannie wzrasta z upływem dni, ale tylko trzy z jedenastu osób, u których wczoraj rozpoznano COVID-19, były poddane kwarantannie w momencie rozpoznania.

Vísir/Vilhelm

Nie ma infekcji w sklepach

„Informacje i instrukcje dotyczące zachowania bezpiecznej odległości i noszenia masek są bardzo dobre. Nie mamy przypadków infekcji, które można łączyć bezpośrednio ze sklepami, więc wydaje nam się, że system kontroli zakażeń działa tam bardzo dobrze” dodał Rögnvaldur, komentując rosnącą liczbę klientów w związku z okresem bożonarodzeniowym.