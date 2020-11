Pozytywne wiadomości na dzisiejszej konferencji

Podczas dzisiejszej konferencji główny epidemiolog przyznał, że spodziewa się tego, iż w kraju nastąpi duża zmiana, gdy na rynek trafią szczepionki.

Natomiast Dyrektor Medyczny ds. Zdrowia rozważa wydanie specjalnych instrukcji dotyczących Świąt Bożego Narodzenia.

Wczoraj w kraju zdiagnozowano cztery nowe infekcje, dwie osoby znajdowały się już wcześniej na kwarantannie.

Þórólfur Guðnason, główny epidemiolog, spogląda z nadzieją w przyszłość, ale zwraca też uwagę ludzi na to, aby uważali na siebie i dbali o przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Szczególnie ważne jest to teraz i w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, aby nie doszło do ponownego wzrostu zakażeń.

Na dzisiejszym spotkaniu informacyjnym Þórólfur powiedział, że obecna fala zakażeń ma tendencję spadkową. Podkreślił, że nadal należy badać osoby z najmniejszymi objawami. To jest klucz do sukcesu.

Wraz z mniejszą liczbą zakażeń, zmniejsza się także liczba osób w szpitalach. W szpitalu leży 52 chorych na COVID-19, a 4 osoby są na oddziale intensywnej terapii. Obecnie w izolacji przebywa 233 osoby, a kwarantannie poddanych jest łącznie 348 osób.

Częstość występowania infekcji domowych wynosi dziś 50,7, a biorąc pod uwagę Europę, sytuacja wydaje się obecnie najlepsza w Finlandii i Islandii.

Kolejne rozluźnienie obostrzeń spodziewane jest na 2 grudnia.

„Zaczynamy powoli oczekiwać zniesienia kolejnych ograniczeń. Ale musimy to robić bardzo powoli” powiedział Þórólfur.

Wyniki zależą od tego, jak będziemy sami dbać o kontrolę zakażeń. Do Bożego Narodzenia pozostało pięć tygodni, a Þórólfur ostrzega przed spotykaniem się większych grup, co było zawsze normalnym działaniem o tej porze roku.

Specjalne instrukcje dotyczące świąt

„Warto pamiętać, że epidemia, z którą ostatnio się zmagamy, rozwija się wśród grup ludzi” - powiedział Þórólfur. Odniósł się do rodzin, grup przyjaciół, miejsc pracy i grup sportowych.

„Zaproszenie babci na przyjęcie bożonarodzeniowe jest naturalne” powiedział Þórólfur, ale wszyscy muszą pomyśleć o kontroli zakażeń. Do takiego spotkania nie powinny dołączać osoby z objawami, które mogą wskazywać na chorobę. Należy pamiętać o tych podstawach.

Podczas dzisiejszej konferencji Alma Möller wspomniała, że rozważane będzie wydanie specjalnych instrukcji dotyczących zaproszeń do domów przed Bożym Narodzeniem.

Szczepionki mogą wprowadzić dużą zmianę

Epidemiolog przyznał, że pierwsze informacje dotyczące szczepionek są bardzo obiecujące, a testy zadowalające. Jednak Europejska Agencja Leków nie dokonała jeszcze ich oceny.

Þórólfur ma nadzieję, że szczepienia mogą rozpocząć się w pierwszej połowie 2021 roku. W kraju już rozpoczęły się przygotowania do sposobu dystrybucji szczepionki. Podczas konferencji przyznał także, że jest zadowolony z wyników nowego sondażu, z którego wynika, że ponad dziewięćdziesiąt procent Islandczyków jest pozytywnie nastawionych do szczepień.

Epidemiolog jest osobą, która będzie odpowiedzialna za ustalanie kto jako pierwszy otrzyma szczepionki. Þórólfur mówi, że nie jest jeszcze gotowy do omawiania kolejności do jakiej grupy szczepionki trafią na początku.

Wspomniał jednak, że wysoko na liście będą znajdować się szczególnie narażone grupy i osoby z pierwszej linii frontu, na przykład pracownicy służby zdrowia.