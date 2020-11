Kryzys w turystyce potrwa jeszcze w przyszłym roku

Według nowej prognozy Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Centralnego branża turystyczna może ożywić się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. W dłuższej perspektywie zwiększy się bezrobocie, wyższa będzie także inflacja.

Bank Centralny obniżył dziś rano główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego, do poziomu niższego od najniższej dotychczas historycznej stopy procentowej, czyli do 0,75 procent.

Ásgeir Jónsson, prezes Banku Centralnego, ma nadzieję, że redukcja ta będzie stymulować inwestycje.

Jaki jest główny cel obniżania stóp procentowych teraz?

„Chcemy pobudzić gospodarkę. Mamy teraz bardzo duże zahamowanie w gospodarce i duże bezrobocie i chcemy na to zareagować”- mówi Ásgeir.

W drugim kwartale eksport skurczył się o 40 procent i Islandia jest na szczycie, razem z Portugalią i Hiszpanią, podczas gdy średni spadek w krajach OECD wynosił około 20 procent.

Wciąż jesteśmy po tej gorszej stronie, ponieważ po niewielkim wzroście wiosną, sytuacja gospodarcza ponownie się pogorszyła w związku z obecnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Prezes Banku Centralnego mówi, że polityka pieniężna z ostatnimi obniżkami stóp procentowych i innymi wprowadzonymi w kraju środkami miała pozytywny wpływ na rynek nieruchomości w ostatnich miesiącach.

„Obecnie potrzeba więcej kredytów korporacyjnych i nowych inwestycji. Mamy nadzieję, że wiedza o szczepionce, która jest w drodze, da trochę większą pewność co do przyszłości i zobaczymy nowe inwestycje. Widzimy to jako nowe miejsca pracy”- mówi prezes Banku Centralnego.

Według Komisji Polityki Pieniężnej, obecna fala koronawirusa znacznie opóźniła rozwój gospodarczy. Komisja prognozuje w tym roku spadek o 8,5 proc.

Bank przewidywał w sierpniu, że PKB w przyszłym roku gwałtownie wzrośnie. Jednak nowa prognoza przewiduje spowolnienie wzrostu gospodarczego do końca przyszłego roku i zmiana nastąpi dopiero w 2023 roku.

Inflacja przekroczy w przyszłym roku 4 proc., i do początku 2022 roku nie spadnie poniżej 2,5 proc. celu inflacyjnego Banku Centralnego. W kolejnych kwartałach bezrobocie nadal pozostanie wysokie.

„Zakładamy teraz, że latem przyszłego roku nie nadrobimy zaległości w turystyce. To nie dzieje się wystarczająco szybko. Branża turystyczna może zacząć rozwijać się ponownie dopiero w drugiej połowie przyszłego roku” mówi Ásgeir Jónsson.