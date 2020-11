Około 5% populacji może mieć przeciwciała

Można oczekiwać, że po tej fali zakażeń, około pięć procent populacji będzie miało przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Informajce takie przekazał dziś rano Már Kristjánsson, główny lekarz chorób zakaźnych w Landspítali, podczas spotkania komitetu opieki społecznej na temat stanu zagrożenia w Landspítali.

Zapytany o stan zdrowia społeczeństwa, Már odpowiedział, że pod względem odporności naród nie jest w dużo lepszej sytuacji po tej fali, niż po pierwszym ataku wirusa.

„Jak będziemy mieli szczepionkę, to może będzie aktywna i zacznie działać w połowie lub w drugiej połowie przyszłego roku. Jednak wydaje mi się, że rzeczywistość jest taka, że szacuje się iż po tej fali około 5% Islandczyków będzie miało już przeciwciała”- mówi Már, dodając, że oznacza to, że 95% Islandczyków nadal pozostanie bez ochrony.

„Więc albo musimy przez długi czas utrzymywać ograniczenia i podejmować działania w w walce z wirusem w społeczeństwie, albo akceptujemy, że będziemy w takiej sytuacji, dopóki nie powstanie szczepionka lub coś innego co doprowadzi do tego, że wirus przestanie nam przeszkadzać. Może to zająć rok, dwa lata lub dłużej ”.

Þórólfur Guðnason, epidemiolog, powiedział na spotkaniu, że ma nadzieję, że za około dwa tygodnie sytuacja pozwoli na wprowadzenie zmian i będzie można rozluźnić obostrzenia.

Teraz wszyscy musimy myśleć długoterminowo. „O tym, jak będziemy prowadzić nasze życie w nadchodzących miesiącach oraz kiedy i czy nadejdzie szczepionka”.