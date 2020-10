Jedno z największych trzęsień ziemi w Reykjanes od trzydziestu lat

Specjalista ds. ochrony przyrody z Biura Meteorologicznego mówi, że nie ma śladów ewentualnej erupcji w związku z dużym trzęsieniem ziemi, które wystąpiło dziś na Półwyspie Reykjanes. Trzęsienie ziemi jest jednym z największych w tej okolicy od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1991 roku.

Trzęsienie ziemi wystąpiło o godzinie 13:43 i miało wielkość 5,6 stopnia. Wstrząs odczuli mieszkańcy stolicy, regioniu Suðurnes i nie tylko. Jego źródło znajdowało się około pięć kilometrów na zachód od obszaru geotermalnego w Seltún w Reykjanes, niedaleko Kleifarvatn.

Kristín Jónsdóttir, specjalistka ds. ochrony przyrody w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, mówi w rozmowie z Vísir, że pomimo silnego trzęsienia ziemi nie ma śladów możliwej erupcji. Wykryto jednak wiele wstrząsów wtórnych i do godziny trzeciej zarejestrowano ich około pięćdziesięciu.

„Według wczesnych raportów największy wstrząs wtórny miał nieco ponad cztery stopnie” mówiła Kristín.

Od czasu kiedy w 1991 roku rozpoczęto w Reykjanes regularne pomiary aktywności sejsmicznej, wykryto tylko pięć trzęsień ziemi, których siła była powyżej 5 stopni.

„Największe trzęsienie ziemi o podobnej sile do tego, które wystąpiło dzisiaj było w rzeczywistości „wywołane” przez trzęsienie ziemi Suðurlandsskjálftan, w dniu 17 czerwca 2000 r. W rzeczywistości był to tak wielki wstrząs, że wywołał on trzęsienie, które podobnie jak teraz wystąpiło w okolicy Kleifarvatn” mówi Kristín.

Dzisiejsze trzęsienie ziemi spowodowało, że wielu mieszkańców Islandii kontaktowało się z Biurem Meteorologicznym.

„Z całą pewnością mogę powiedzieć, że rzadko otrzymujemy tak wiele powiadomień, ale to jest naturalne, ponieważ trzęsienie było odczuwalne między innymi w całym okręgu stołecznym, który jest bardzo gęsto zaludniony. Trzęsienie ziemi było tak silne, że poinformowali o nim także mieszkańcy z zachodu Fiordów Zachodnich, więc wstrząs był odczuwalny na bardzo dużym obszarze”- mówi Kristín.

„To nie było tak duże trzęsienie ziemi, jak podczas trzęsienia ziemi Suðurlandsskjálftan czy w Hveragerði w 2008 roku, ale z pewnością jest to trzęsienie ziemi, które bardzo silnie odczuliśmy w stolicy. Chyba nie czułam wcześniej tak silnego trzęsienia ziemi, nie tak jak teraz” dodała.

Mieszkańcy południowo-zachodniej części Islandii, doświadczyli w tym roku kilku poważnych trzęsień ziemi. Pod koniec sierpnia Półwyspem Reykjanes wstrząsneło trzęsienie ziemi o sile 4,2 stopnia. Jego epicentrum znajdowało się około 10 kilometrów na północny wschód od miejscowości Grindavík. W marcu, w podobnym miejscu wystąpiło trzęsienie ziemi o sile 5,2 stopnia.