Heldu sig við dagsetninguna og tóku skyndiákvörðun

Skyndiákvörðun! Þrátt fyrir að hafa þurft að fresta brúðkaupinu okkar og brúðkaupsveislu, þá ákváðum við að halda okkur við upprunalega daginn 10.10.2020 og gifta okkur tvö í lítilli kirkju. Þetta var mjög fallegt og skemmtilegt en ég get ekki beðið eftir alvöru brúðkaupinu okkar og að fá að vera í alvöru brúðarkjól sem verður vonandi sem fyrst!! Elska þig ástin mín. Nú erum við hjón❤️