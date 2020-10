Wszyscy musimy pamiętać o tym jak można się zarazić

Epidemiolog Þórólfur Guðnason mówi, że ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy Islandii pamiętali, w jaki sposób przenoszony jest koronawirus i jak najlepiej przeciwdziałać każdej drodze przenoszenia.

Jest to ważniejsze niż ciągłe myślenie o tym, co można a czego nie można robić.

W ostatnich dniach liczba infekcji wzrosła, a wczoraj w kraju koronawirusa zdiagnozowano u dziewięćdziesięciu czterech osób. Obecnie na kwarantannie znajduje się 4345 osób i liczba ta wzrosła od wczoraj o trzysta osób. W całym kraju, w izolacji jest obecnie 846 osób.

Podczas dzisiejszego spotkania prasowego, Þórólfur powiedział, że sytuacja jest niepokojąca i zwrócił uwagę na to, że społeczeństwo powinno pamiętać o obowiązujących zasadach i dbać o zachowanie bezpieczeństwa.

Rosnąca liczba zakażonych, w ciągu ostatnich dni skutkuje rosnącą liczbą osób przyjmowanych do szpitala.

„Musimy o wielokrotnie przypominać i powtarzać o tym, w jaki sposób wirus jest przenoszony pomiędzy ludźmi. To jest to, o czym każdy musi myśleć i pamiętać. Wirus przenosi się między osobami poprzez infekcję kropelkową, dotyk lub poprzez dłuższe przebywanie w pomieszczeniach ze złą wentylacją gdzie były osoby chore” powiedział Þórólfur, a potem wyjaśnił każdą drogę infekcji.

„Aby uniknąć infekcji drogą kropelkową, musimy w jak największym stopniu unikać przebywania blisko innych osób, zwłaszcza chorych. Następnie musimy pamiętać o zasadzie utrzymania odległości między osobami, od jednego do dwóch metrów. Tutaj w pewnych sytuacjach pomóc mogą maski na twarz, o których już mówiliśmy. Dodatkowo osoby, które kichają czy kaszlą, powinny robić to w taki sposób aby w jak największym stopniu chronić innych.

Chcąc uniknąć infekcji przez dotyk, należy pamiętać o częstym myciu i dezynfekcji rąk, czyszczeniu i dezynfekowaniu wspólnych powierzchni kontaktowych, a w niektórych sytuacjach należy używać rękawic.

Należy także uniknąć słabo wentylowanych pomieszczeń, a będąc w takich miejscach używać masek” mówił Þórólfur.

Vísir/Vilhelm

Do wywołania epidemii nie potrzeba wielu ludzi.

Ważne jest pamiętanie o tym jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, zamiast myśleć nad tym co można a czego nie można robić. Epidemiolog mówiąc to nawiązał do osób, które pomimo rosnącej liczby zakażeń i większych obostrzeń nadal szukały możliwości na realizację swoich działań.

Niektórzy tak próbują obejść obowiązujące nakazy aby nadal móc prowadzić swoją działalność. Okazało się także, że niektóre siłownie po wprowadzeniu zakazu ćwiczeń wewnątrz, przeniosły swoje zajęcia na dwór. Działania takie mogą być bardzo szkodliwe dla społeczeństwa.

„Nie pomoże nam to w walce z wirusem. Proszę wszystkich, aby pamiętali o tych podstawowych zasadach i myśleli o nich po to abyśmy mogli zminimalizować ryzyko infekcji między sobą.”

Pomimo przemówienia, które można było odczytać jako wykład pouczający społeczeństwo, epidemiolog zwrócił uwagę na to, że wiele osób przestrzega wymogów i obowiązujących zasad.

Jednak jak dodał Þórólfur „wystarczy, że zasad tych nie będzie przestrzegać garstka ludzi i to może już doprowadzić do wybuchu epidemii. Chciałbym podziękować szczególnie tym, którzy jasno i jednoznacznie przestrzegają wszystkich zasad.”