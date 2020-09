Władze lokalne Bláskógabyggð uzgodniły na wczorajszym posiedzeniu, że obszar dla przyczep kempingowych przy Laugarvatn zostanie zamknięty w ciągu dwóch lat. Decyzja została podjęta, w związku z brakiem odpowiednich środków bezpieczeństwa jakie powinno brać się pod uwagę, szczególnie w przypadku pożaru. O tym czytamy w komunikacie prasowym z Bláskógabyggð.

W liście od Komendanta Policji z południa kraju i Komendanta Straży Pożarnej z obszaru Árnessýsla z maja br. stwierdzono, że sytuacja na tym terenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa ludzi jest całkowicie nie do przyjęcia.

W liście z Instytutu Budownictwa Lądowego i Mieszkalnictwa z sierpnia tego roku stwierdzono, że obowiązkiem właściciela lub operatora obszaru, jest zapewnienie odpowiednich środków przeciwpożarowych. Kemping o którym mowa ma ponad 50-letnią historię.

Brakuje środków na rozwój

„Samorząd uważa, że nie ​​jest w stanie inwestować w zagospodarowanie terenu, które byłoby konieczne, aby dalsze działanie kempingu było możliwe. Oczywiste jest, że gmina musiałaby zainwestować dość dużo, aby doprowadzić kwestie bezpieczeństwa na tym obszarze do akceptowalnego poziomu. Konieczne jest doprowadzenie rur wodociągowych do obszaru, umożliwienie dostępu do wody przeciwpożarowej, instalacja hydrantów przeciwpożarowych i budowa dróg ewakuacyjnych.

Teren musiałby zostać podzielony, a część najemców musiałaby wyprowadzić się z tego obszaru, aby zachować ograniczenia odległości między lokalami. Konieczne byłoby także usunięcie znacznej liczby budynków. Pojawia się również prośba o dalszą rozbudowę sanitariatów, poza tym należy poprawić jeszcze stan kanalizacji” czytamy w komunikacie.

Kamping znajduje się na terenie gminy i są tam ulice, rurociąg i sanitariaty. Pomiędzy gminą a firmą zajmującą się obsługą terenu oraz pomiędzy operatorem a indywidualnymi najemcami zawarte zostały umowy dotyczące wykorzystania terenu.

Umowy z najemcami zawierane są jednorazowo na 2 lata. Lokalne władze zgadzają się, że obecne umowy z najemcą nie zostaną przedłużone po ich wygaśnięciu, a zatem żadne umowy nie będą obowiązywać po dwóch latach.