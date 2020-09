Pracownicy Instytutu Genetyki wysłani na kwarantannę

Kári Stefánsson, dyrektor Instytutu Genetyki, mówi, że Islandczycy powinni przygotować się na nową falę epidemii koronawirusa. W rozmowie z Vísir, Kári powiedział, że jest to możliwe jeśli weźmiemy pod uwagę wiadomości z dzisiejszego dnia dotyczące nowych infekcji wewnątrzkrajowych. Wczoraj koronawirusa zdiagnozowano w kraju u trzynastu osób, a tylko jeden z zakażonych przebywał na kwarantannie. Jest to największa liczba zakażeń jakie wykryto w ciągu jednego dnia od 6 sierpnia, kiedy to zdiagnozowano infekcje u 16 osób.

„Wtedy zwróciliśmy uwagę na to, że wirus jest rozpowszechniony w społeczeństwie. Zakażone były osoby, które w przeważającej większości nie były poddane kwarantannie. Badania wykazały, że ludzie Ci mają aktywnego wirusa” mówił Kári i dodał:

„Musimy przygotować się na nową falę, która nadejdzie w ciągu jednego do dwóch tygodni. Nie mówię, że szanse wystąpienia kolejnej serii zakażeń są duże, ale to co się teraz dzieje jest wystarczające abyśmy się mogli na to przygotować.”

Koronawirus nie oszczędził także siedziby Instytutu Genetyki. U studenta z Uniwersytetu w Reykjaviku, który w czwartek w zeszłym tygodniu przyszedł pracować do Instytutu, zdiagnozowano wirusa.

Kári powiedział, że reakcja zespołu była bardzo szybka. Pobrano próbki od wszystkich pracowników, którzy byli na drugim piętrze budynku, tam gdzie pracował student, i odesłano ich do domu. Wszystkie testy przyniosły negatywne rezultaty także pięć dni po tym jak wszystkich wysłano do domu.

„Nie sądzę, aby istniał wystarczający powód, aby poddawać wszystkich kwarantannie” mówił Kári. Z drugiej strony dwóch pracowników Instytutu, którzy mieli dłuższy kontakt z uczniem, wysłano na kwarantannę i po siedmiu dniach zostaną oni poddani kolejnym testom.

Kári dodał, że Instytut Genetyki zaoferował zbadanie wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Islandzkiego, a po tym incydencie zaproponował, że zrobi to samo na Uniwersytecie w Reykjaviku, ponieważ wirus wydaje się pojawiać w grupach młodych ludzi.