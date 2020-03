Messi ekki skorað eða lagt upp í El Clásico síðan Ronaldo fór frá Spáni

Lionel Messi hefur ekki skorað né lagt upp mark í El Clásico, leikjum Barcelona og Real Madrid, síðan Cristiano Ronaldo fór til Juventus fyrir tæpum tveimur árum.



Messi náði sér ekki á strik þegar Barcelona tapaði fyrir Real Madrid, 2-0, á Santiago Bernabéu í gær. Með sigrinum komst Real Madrid upp fyrir Barcelona á topp spænsku úrvalsdeildarinnar.



Messi hefur nú ekki komið með beinum hætti að marki í fimm leikjum gegn Real Madrid í röð, eða síðan Ronaldo fór til Juventus 2018.



Í síðustu fimm El Clásico þar á undan skoraði Messi fimm mörk og gaf eina stoðsendingu.

