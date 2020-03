Real Madrid vann El Clásico og komst á toppinn | Sjáðu mörkin

Real Madrid komst á topp spænsku úrvalsdeildarinnar með sigri á Barcelona, 2-0, í El Clásico á Santiago Bernabéu í kvöld.



Vinícius Júnior og Mariano Díaz skoruðu mörk Real Madrid í leiknum. Sá síðarnefndi skoraði seinna markið í uppbótartíma, aðeins mínútu eftir að hann kom inn á sem varamaður í sínum fyrsta deildarleik á tímabilinu.



Real Madrid er með eins stigs forskot á toppi deildarinnar þegar tólf umferðum er ólokið.



Barcelona var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en í þeim seinni tók Real Madrid völdin.



Antoine Griezmann átti fyrsta færi leiksins á 21. mínútu en skaut yfir. Arthur og Lionel Messi sluppu svo báðir í gegn en Thibaut Courtois sá við þeim. Staðan í hálfleik var markalaus.



Í seinni hálfleik hertu Madrídingar tökin og sóttu stíft. Marc-André ter Stegen varði stórkostlega frá Isco á 56. mínútu.



Isco var aftur nálægt því að skora á 61. mínútu en Gerard Pique bjargaði á línu. Tveimur mínútum síðar skaut Karim Benzema yfir úr dauðafæri.



Danski landsliðsmaðurinn Martin Braithwaite kom inn á sem varamaður hjá Barcelona á 70. mínútu og komst strax í dauðafæri en Courtois varði.



Í næstu sókn komust heimamenn yfir. Toni Kroos sendi boltann aftur fyrir Braithwaite sem svaf á verðinum. Vinícius Júnior nýtti sér það, fór inn á vítateiginn og átti skot sem fór af Pique og í netið.



Pique komst næst því að jafna fyrir Barcelona þegar hann skallaði framhjá á 83. mínútu. Aðeins mínútu síðar slapp Vinícius Júnior í gegn en Ter Stegen bjargaði.



Þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma gulltryggði svo varamaðurinn Mariano sigur Real Madrid. Lokatölur 2-0, Madrídingum í vil.



Þetta er í fyrsta sinn í 45 ár sem Barcelona mistekst að skora í báðum deildarleikjunum gegn Barcelona á sama tímabilinu.

