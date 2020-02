Snýst um að dæma fólk ekki út frá útliti

Davíð Örn og Ásgeir Vísir, mennirnir á bak við íslenska stefnumótaforritið The One.

Ný útgáfa af íslenska stefnumótaforritinu The One var gefin út á Valentínusardaginn, en fyrsta útgáfa kom út síðasta sumar og fjölluðum við um það hér á Makamálum. Appið gengur út á að dæma ekki eftir útliti. Davíð Örn Símonarson framkvæmdastjóri segir að í svartasta skammdeginu leiti Íslendingar í meira mæli að ástinni með aðstoð stefnumótaforrita.



Uppfærslan á að svara kalli notenda sem nú geta talað við nokkra aðila í einu í aðeins lengri tíma. Að auki hefur bæst við ítarlegur prófíll, nýjar leiðir til að hefja samtal og fleiri myndir.



„Íslendingar hafa tekið mjög vel í The One og nú þegar vitum við um pör sem hafa fundið ástina“ segir Davíð. En honum fannst vanta forrit eins og þetta þegar hann fór af stað í vegferðina að hjálpa fólki að finna ástina.



„Við vissum frá upphafi að fjöldi fólks vildi nota stefnumóta-app eins og The One, þ.e.a.s. app sem einblínir ekki bara á útlit heldur gefur þér færi á að kynnast manneskjunni. Í fyrri útfærslu fengu notendur eina manneskju á dag sem hvarf á miðnætti en nú fá notendur þrjár manneskjur í þrjá daga. Þetta er í raun bara eins og Djúpa Laugin í gamla daga. Þetta gefur notendum meira val og ýtir undir fleiri samtöl.“

Í The One er fólk hvatt til að tilkynna þá einstaklinga sem ættu ekki að vera að nota forrit sem þetta. Myndir/TheOne

Á The One fá notendur tækifæri til að spjalla við fólk áður en það ákveður hvort að manneskjan sé fyrir sig eða ekki. Davíð segir þetta vera öfugt við önnur stefnumótaforrit þar sem þú fordæmir fólk alltaf fyrst út frá útliti.



„Það hefur verið ótrúlega gaman að heyra frá notendum okkar, sem flestir virðast hafa sömu trú og við, að stefnumóta-öpp þurfa ekki bara að snúast um útlit og skyndikynni,“ segir Davíð.



Davíð Örn og Ásgeir Vísir, mennirnir á bak við stefnumótaforritið, ræddu við Brennsluna fyrir helgi og innslagið má finna í heild sinni í spilaranum hér fyrir neðan. Davíð segir þar meðal annars að það sé mjög mikið af stefnumótaforritum í boði, eins og til dæmis Tinder, Bumble og Coffee meets Bagel. Þeirra forrit skeri sig þó úr fjöldanum.

„Einhvern veginn snúast öll þessi öpp um að fordæma fólk út frá útliti.“