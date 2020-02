Sterku vængirnir höfðu betur gegn Margot Robbie

Leikkonan Margot Robbie var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast einfaldlega Hot Ones.

Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi sósum.

Það má með sanni segja að Margot Robbie er ekki vön sterkum mat og var hún í stökustu vandræðum þegar leið á viðtalið.

Í viðtalinu er farið yfir feril leikkonunnar en hún er hvað þekktust fyrir hlutverk sín í The Wolf of Wall Street, Suicide Squad, Focus og I, Tonya.

Hún hefur í tvígang verið tilnefnd til Óskarsverðlauna. Hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni.