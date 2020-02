Hlustendaverðlaunin 2020 verða haldin miðvikudaginn 4. mars í Hörpu en þetta er í sjöunda skiptið sem hátíðin fer fram.

Útvarpsstöðvarnar Bylgjan, FM957 og X977 standa í sameiningu að Hlustendaverðlaununum. Markmiðið er að gefa íslenskum útvarpshlustendum og tónlistarunnendum tækifæri að velja og verðlauna íslenskt tónlistarfólk, hljómsveitir og einstaklinga sem sköruðu fram úr í tónlist á síðastliðnu ári.

Glæsileg dagskrá verður á hátíðinni sjálfri þar sem úrslit kosningarinnar verða kynnt og sigurvegarar verðlaunaðir í beinni útsendingu á Stöð 2 og hér á Vísi.

Þá er komið að því. Hvað skaraði fram úr á síðasta ári? Skoðaðu tilnefningarnar og taktu þátt í kosningunni hér fyrir neðan en tekið er á móti atkvæðum til 25. febrúar.

Þessir listamenn koma til greina:

Lag ársins

Án þín - Bubbi og Katrín Halldóra

Enginn eins og þú - Auður

Klakar - Herra Hnetusmjör og Huginn

Malbik - Emmsjé Gauti og Króli

Sumargleðin - Doktor Viktor, Ingó Veðurguð og Gummi Tóta

Wars - Of Monsters and Men

Lífið sem mig langar í - Hipsumhaps

Plata ársins

Between Mountains - Between Mountains

Dögun - Herra Hnetusmjör & Huginn

Fever Dream - Of monsters and men

Regnbogans stræti - Bubbi Morthens

Tónlist - ClubDub

Týnda rásin - Grísalappalísa

Sermon - Une Misère



Söngkona ársins

Ágústa Eva Erlendsdóttir - Sycamore Tree

Bríet

Elísabet Ormslev

GDRN

Karolína Einarsdóttir - Gróa

Katla Vigdís Vernharðsdóttir - Between Mountains

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir - Of Monsters and Men

Svala



Söngvari ársins

Aron Can

Auður

Dagur Sigurðsson

Eyþór Ingi Gunnlaugsson

Herra Hnetusmjör

Jón Jónsson

Jónas Sigurðsson

Krummi

Rokk flytjandi ársins

Between Mountains

Grísalappalísa

Gróa

Hipsumhaps

Kælan mikla

Of Monsters and men

Une Misère



Popp flytjandi ársins

Aron Can

Auður

Bríet

Bubbi Morthens

ClubDub

Emmsjé Gauti

GDRN

Herra Hnetusmjör

Nýliði ársins

Blóðmör

Doctor Victor

Gróa

Hipsumhaps

Séra Bjössi

Föstudaginn 7. febrúar klukkan verður sérstakur þáttur á Stöð 2 sem er tileinkaður sögu Hlustendaverðlaunanna. Rifjuð verða upp eftirminnileg atvik og tekin viðtöl við fjölmarga listamenn sem hafa unnið til verðlauna í gegnum árin.