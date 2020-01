Sheffield United er komið í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir 1-0 sigur á West Ham í fyrsta leik 20. umferðarinnar á Englandi.





8 - Dean Henderson has now kept eight clean sheets in the Premier League this season – the joint-most in the competition in 2019-20 alongside Kasper Schmeichel. Helping. #SHUWHU pic.twitter.com/i4njiPCIrI