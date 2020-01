Arsenal gerði 1-1 jafntefli við Crystal Palace á útivelli í dag en Pierre-Emerick Aubameyang fékk beint rautt spjald í leiknum.



Arsenal komst yfir á 12. mínútu en þar var að verki Pierre-Emerick Aubameyang eftir magnaða sókn Arsenal-liðsins.



Liðið spilaði boltanum átján sínum á milli sín áður en Aubameyang skoraði eftir laglega stungusendingu frá Lacazette.





FT: Crystal Palace 1-1 Arsenal



Staðan var 1-0 fyrir Skytturnar í hálfleik.Jordan Ayew jafnaði metin á níundu mínútu síðari hálfleiks. Skot hans fór af David Luiz og yfir Bernd Leno í markinu.Arsenal varð svo fyrir áfalli á 67. mínútu er Aubameyang fékk rautt spjald eftir groddaralegt brot á Max Meyer.Í fyrstu fékk Aubameyang bara gult spjald en eftir skoðun í VARsjánni var hann sendur í sturtu.Arsenal komst þó næst því að skora sigurmarkið en Vicente Guaita varði í tvígang frábærlega frá Arsenal.Lokatölur 1-1 og Arsenal áfram í 10. sætinu með 28 stig en Palace er sæti ofar með stigi meira.