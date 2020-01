Everton kom til baka eftir niðurlæginguna gegn Liverpool í enska bikarnum um síðustu helgi og vann 1-0 sigur á Brighton á heimavelli.



Fyrsta og eina mark leiksins gerði Richarlison á 38. mínútu. Eftir laglega sókn fékk hann sendingu frá Lucas Digne og kláraði færið vel.



Gylfi Þór Sigurðsson spilaði allan leikinn fyrir Everton sem er í 11. sæti deildarinnar með 28 stig.





Full time! Everton 1-0 Brighton



Another win for Ancelotti



Thoughts on the game, Blues? pic.twitter.com/jlqIlYSGK2