Fékk alla dómarana upp á svið með sér

Dylan Marguccio vakti heldur betur athygli á dögunum í blindu áheyrnaprufunum í áströlsku útgáfunni af The Voice.

Marguccio er frá Melbourne og flutti hann lagið I Want You Back með The Jackson 5. Þessi ungi maður glímir við hrörnunarsjúkdóm og er því í rafmagnshjólastól.

„Mig langaði bara að sýna fólki með einhverskonar fötlun að það er allt hægt,“ sagði Marguccio við dómarana eftir áheyrnaprufuna. Drengurinn söng lagið vel og salurinn tók vel undir. Dómararnir ýttu aftur á móti ekki á takanna en hvöttu hann til að mæta aftur síðar.

Dómarnir fjórir tóku aftur á móti upp á því að stíga á stokk og taka lagið aftur með þessum magnaða strák.

Hér að neðan má sjá prufuna í heild sinni.