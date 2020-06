Mánudagsstreymi GameTíví er á sínum stað í kvöld. Liðið er fullskipað og stefna strákarnir á að prófa nýjan spilunarmöguleika í Warzone sem heitir „Realism Battle Royale“ og má búast við miklu fjöri.

Heppnir áhorfendur munu geta fengið eintak af Last of Us 2, miða í Lúxussal Smárabíós og fleira.

Útsendingin hefst klukkan átta í kvöld og má fylgjast með henni hér að neða og á Twitch.