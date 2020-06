Darmowy wstęp do ZOO

W najbliższą sobotę, 20 czerwca, wstęp do parku rodzinnego i ZOO w Reykjaviku będzie bezpłatny m.in. dzięki telewizji Stöð 2.

Fjölskyldu- og Húsdýragarðurinn będzie otwarty za darmo w godzinach od 10:30 do 15:00. W tym czasie telewizja będzie realizowała materiał filmowy do serialu Eurogarðurinn, który powstaje we współpracy ze znanymi islandzkimi komikami.

W jego tworzeniu biorą udział m.in. Steindi, Auðunn Blöndal, Dóri DNA i Anna Svava. Serial komediowy będzie pokazywany w telewizji Stöð 2 jesienią.

Z tej okazji w ogrodzie pojawi się m.in. samochód z lodami Valdís i różnego rodzaju food trucki z pysznym jedzeniem.

Możliwe jest, że dla zebranych zaśpiewają Auðunn Blöndal i Steindi.