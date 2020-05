Od niedzieli będzie można wędrować w doliną Reykjadalur

W najbliższą niedzielę, 31 maja otwarty zostanie popularny szlak prowadzący przez geotermalną dolinę Reykjadalur. Niedawno szlak został naprawiony i wprowadzono nowe ulepszenia, a nad rzeką Hengladalaá zainstalowano nowy most.

Dolina Reykjadalur, została zamknięta 15 kwietnia ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony roślinności. Szlak do gorącej rzeki, która znajduje się w dolinie jest bardzo popularny nie tylko wśród turystów odwiedzających kraj, ale także wśród Islandczyków i z powodu dużej liczby odwiedzających wymagał odnowienia.

Zamknięcie szlaku wykorzystano do tego aby go ulepszyć i zabezpieczyć. Część trasy uległa zmianie, między innymi dlatego, że został on przekierowany z dala od kilku gorących źródeł znajdujących się na zboczu, ze względu na niebezpieczne warunki wokół nich.

Jedną z większych zmian jest przeniesienie mostu w bezpieczniejsze miejsce, wcześniejszy znajdował się w bliskiej odległości od jednego z gorących źródeł. Turystów zachęca się do zachowania czujności podczas wędrowania w tej okolicy i zwracania uwagi na potencjalnie niebezpieczne warunki.

Na trasie nie ma toalet ani kubłów na śmieci, także turyści są proszeni o utrzymanie czystości na szlaku oraz w miejscach gdzie można się kąpać. Wszyscy są proszeni o nie pozostawianie ręczników oraz kostiumów kąpielowych czy innych śmieci, które należy zabierać ze sobą wracając do miasta.