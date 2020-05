Deptaki w centrum Reykjaviku

Rada ds. planowania przestrzennego i transportu, zgodziła się objąć niektóre ulice w centrum Reykjaviku tymczasowym zamknięciem dla ruchu samochodowego. Tworząc tym samym, kolejne letnie deptaki, które mają być dostępne dla pieszych od 5 czerwca do 1 października.

W tym okresie zamknięte dla ruchu samochodowego mają zostać następujące ulice: Laugavegur między Frakkastígur i Klapparstígur, Vatnsstígur między ulicami Laugavegur i Hverfisgata oraz Bankastræti między ulicami Ingólfsstræti i Lækjargata.

Letnie deptaki mają na celu powiększenie stałych stref dla pieszych, które zostały ustanowione w planie zagospodarowania przestrzennego. Ulice, które obecnie są na stałe dostępne dla pieszych, to część Laugavegur od Klapparstígur do Þingholtsstræti, Skólavörðustígur pomiędzy Bergstaðastræti i Laugavegur i Vegamótastígur od Laugavegur do Grettisgaty.

Zgodnie z powiadomieniem z miasta Reykjavik, na wszystkich zamkniętych dla ruchu samochodowego ulicach, które będą zamienione w deptaki, rozładunek towarów dozwolony będzie w godzinach od 7 rano do 11 rano w dni robocze i od 8 rano do 11 rano w soboty. Mieszkańcy oraz pracownicy stref zamkniętych dla ruchu, będą mieli zapewniony dostęp do miejsc parkingowych.

W oświadczeniu z Miasta stwierdzono, że mieszkańcy są pozytywnie nastawieni do stref dla pieszych, które zostały rozszerzane w okresie lata. Jednak właściciele lokali oraz sklepów znajdujących się przy tych ulicach wyrazili zaniepokojenie.

Ulice zamienione na tymczasowe deptaki, zostaną oznaczone odpowiednimi znakami, które już zostały zainstalowane w centrum miasta.