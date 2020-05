Kolejne rozluźnienia obostrzeń już po weekendzie

Wraz z nowym oświadczeniem minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir, w sprawie zmian w ograniczeniach dotyczących epidemii Covid-19, zmianie ulegnie także zasada przestrzegania reguły dwóch metrów.

Zgodnie z oświadczeniem, które pojawiło się na rządowej stronie, po wprowadzeniu planu zmian w obowiązujących obostrzeniach, ważne będzie stworzenie przestrzeni, która będzie miała na celu ochronę tych, którzy są chorzy i bezbronni w stosunku do wirusa. Pomimo wprowadzanych rozluźnień, władze chcą aby przestrzeń w miejscach spotkań była tak zorganizowana, aby możliwe było utrzymanie zasady dwumetrowej odległości.

Na przykład restauracje, kina i teatry muszą zapewnić przynajmniej kilka takich miejsc, które na to pozwolą.

Ogłoszenie minister wprowadzającej zmianę definicji zasady dwóch metrów, wejdzie w życie z najbliższy poniedziałek. W oficjalnej notatce, którą minister otrzymała od epidemiologa, znalazła się informacja dotycząca reguły dwóch metrów.

„Chodzi o ustanowienie reguły podobnej do tej jaka dotyczy dostępu osób niepełnosprawnych do różnych usług. Oznacza to, że założyć trzeba, że niektóre jednostki, szczególnie osoby wrażliwe, chore, mogą potrzebować więcej miejsca, jak również inni, mogą chcieć skorzystać z zasady dwóch metrów. Dzięki temu ludzie będą mogli siedzieć lub stać w odosobnieniu, trzymając się w odległości dwóch metrów od innych.

Wszystkie osoby są zachęcane do zachowania zasady dwóch metrów w kontaktach z innymi, o ile pozwalają na to okoliczności.

W miejscach publicznych, do których zakłada się, że społeczeństwo ma nieograniczony dostęp, np. w miejscach gdzie uiszcza się opłaty lub w miejscach pracy, czy innych przestrzeniach publicznych powinno się dołożyć wszelkich starań, aby ludzie w miarę możliwości utrzymywali 2 metrową odległość od siebie.

Przestrzenie publiczne obejmują:

sklepy, wszelkie restauracje, baseny, hot poty, siłownie, instytucje opieki zdrowotnej, poczekalnie, wspólne przestrzenie w miejscach pracy, miejsca pracy, które ze względu na charakter swojej działalności nie wymagają utrzymywania bliskiego kontaktu, transport publiczny, teatry, kina, sale koncertowe, pomieszczenia w szkołach i inne instytucje edukacyjne i kulturalne....”

W informacji jest mowa o tym, że sklepy powinny umożliwić klientom utrzymanie dwumetrowej odległości pomiędzy sobą, podobnie powinno być w przestrzeni dla pracowników. Restauratorzy także tworzą miejsca dla takich osób, które chcą utrzymać zasadę dwóch metrów. W kinach i teatrze jest także kilka miejsc, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniej odległości między widzami.

Inne zmiany, które wejdą od poniedziałku w życie to dopuszczenie organizowania zgromadzeń do 200 osób.

Otwarte zostaną centra fitness i siłownie, jednak obowiązywać tam będą takie same ograniczenia jak na basenach, gdzie jednocześnie może z nich korzystać 50% maksymalnej dozwolonej liczby gości.

Od poniedziałku działalność swoją wznowią także bary, puby i inne lokale, które do tej pory były zamknięte. Będą one mogły być otwarte tak jak restauracje, tylko do godziny 23:00.

Wszystkich właścicieli lokali oraz tych, którzy będą z nich korzystać zachęca się również do zachowania zasady dwóch metrów, oraz pamiętania o tym, że nadal obowiązują te same standardy dezynfekcji i czyszczenia miejsc publicznych co wcześniej.