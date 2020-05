Nowi kandydaci na prezydenta

Dwóch nowych kandydatów dołączyło do grona ubiegających się o stanowisko prezydenta Islandii w czerwcowych wyborach prezydenckich.

Nowi kandydaci to Kristján Örn Elíasson i Magnús Ingiberg Jónsson, informacje takie podano na łamach gazety Fréttablaðið.

Tak więc obecnie o urząd prezydenta ubiegać się będzie sześciu mężczyzn. Kandydatami są: Arngrímur Friðrik Pálmason, Axel Pétur Axelsson, Guðmundur Franklín Jónsson, Guðni Th. Jóhannesson – obecny prezyent Islandii, Kristján Örn Elíasson i Magnús Ingiberg Jónsson.

Magnús Ingiberg ubiegał się już wcześniej o urząd w wyborach prezydenckich w 2016 r, ale nie zdobył wówczas wystarczającej liczby głosów poparcia.

Magnús powiedział, że otrzymał od komisji wyborczej sprzeczne informacje i z tego powodu nie był w stanie dostarczyć wszystkich danych w wymaganym czasie.

Kristján Örn, nie ogłosił swojej kandydatury do chwili opublikowania artykułu w gazecie Fréttablaðið. W rozmowie z dziennikarzem powiedział, że ma mało czasu do wyborów i nie jest pewien swojego sukcesu. Dodał jednak, że w społeczeństwie panuje korupcja i on sam jest bardzo niezadowolony z tego co się dzieje w rządzie i tego jak działa władza wykonawcza.