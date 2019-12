Aron grínaðist með meiðslin

Íslenski Bandaríkjamaðurinn, Aron Jóhannsson, sló á létta strengi á Twitter-síðu sinni er hann birti mynd af sér í upphafi áratugarins og svo í lok hans.



Aron, sem er nú á mála tjá Hammarby í Svíþjóð, hefur glímt við mikil meiðsli á áratugnum sem hófst í Danmörku hjá AGF.



Frá Danmörku lá leiðin til Hollands þar sem hann lék á alls oddi með AZ Alkmaar áður en hann var keyptur til Werder Bremen í Þýskalandi þar sem hann eyddi fjórum árum.





Beginning of the decade vs end of the decade pic.twitter.com/7iHrGICxJh