Yassine Benrahou, leikmaður Bordeaux í Frakklandi, hefur þurft að biðjast afsökunar á mynd sem hann lét á Instagram-síðu sína á dögunum.



Þessi tvítugi drengur, sem byrjaði í akademíu PSG áður en hann kom til Bordeaxu árið 2014, var úti að hlaupa og hljóp þar um í peysu frá PSG. Hann ákvað að henda því á netið.



Stuðningsmenn Bordeaux voru brjálaðir út í miðjumanninn og hafa látið hann duglega heyra það á internetinu. PSG og Bordeaux eru keppinautar í frönsku úrvalsdeildinni.





'Do not judge… I’ve been fighting for this club every day since I was 15'



