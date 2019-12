Dregið var í 64-liða úrslit franska bikarsins í morgun en PSG hafði heppnina með sér.



Mótherji PSG er áhugamannnaliðið Linas-Montlhery en liðið leikur í sjöttu efstu deild franska boltans. 289 sæti skilja liðin að í franska deildarkerfinu.



Leikurinn mun fara fram helginar 5. til 6. janúar en PSG tapaði úrslitaleiknum á síðustu leiktíð er liðið beið í lægri hlut fyrir Rennes í vítaspyrnukeppni.





#PSG have drawn Linas-Montlhéry from the 6th division of French football in the #CoupedeFrance...



The coach of the suburban Paris club, Stéphane Cabrelli, is actually a season ticket holder at the Parc des Princes. pic.twitter.com/y8cXrvZzlE