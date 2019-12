Innlit á jólaskreytt heimili Neil Patrick Harris og David Butka

Á YouTube-rásinni Architectural Digest má reglulega finna myndbönd þar sem þekkt fólk leyfir áhorfendum að kíkja í heimsókn og sjá heimili þeirra.



Á dögunum buðu þeir Neil Patrick Harris og David Butka miðlinum í heimsókn á heimili þeirra í Harlem á Manhattan en búið var að skreyta heimili í bak og fyrir fyrir jólin.



Harris og Butka gengu í það heilaga árið 2014 en sá fyrrnefndi er þekktur leikari sem sló meðal annars í gegn í þáttunum How I Met Your Mother.



Hér að neðan má hvernig þeir hafa það yfir jólin í New York.