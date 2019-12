Harry Styles borðaði frekar sæði en að svara spurningu tengdri Kendall Jenner

Í spjallþættinum Late Late show með Bretanum James Corden er oft á dagskrá liðurinn Spill Your Guts or Fill Your Guts sem gengur út á það að maður á annað hvort að svara erfiðri spurningu eða borða einhvern algjöran viðbjóð.



Á dögunum var tónlistarmaðurinn Harry Styles gestastjórnandi í þætti Corden og fékk raunveruleikastjörnuna Kendall Jenner til að taka þátt í dagskráliðnum.



Að þessu sinni voru réttirnir vægast sagt ógeðslegir og þar að leiðandi voru spurningarnar erfiðar. Fyrir nokkrum árum voru þau tvö að hittast sem gerði atriðið nokkuð athyglisvert.



Jenner spurði til að mynda Harry Styles hvaða lag á síðustu plötu hans væri um hana. Hann neitaði að svara og borðaði því þorskasæði.



Stórskemmtilegt innslag sem sjá má hér að neðan.