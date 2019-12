Þrjóskir húsaeigendur sem neita að selja

Það mun eflaust margir eftir eldri manni sem einfaldlega neitaði að flytja í teiknimyndinni vinsælu Up. Sú saga er í raun sannsöguleg og fjallar um konu sem neitaði að selja hús sitt árið 2006 þegar verið var að byggja fjölbýlishús á svæðinu í Seattle.



Konan hét Edith Macefield og hafnaði hún tilboði upp á eina milljón dollara fyrir lítið hús. Því sem samsvarar 121 milljón íslenskra króna. Macefield lést árið 2008, 86 ára að aldri.



YouTube-síðan Be Amazed hefur tekið saman 20 dæmi um samskonar lagabaráttu þrjóskra húsaeiganda.



Svo má finna eitt hús í Toronto sem var í raun rifið í tvennt þar sem helmingurinn af eigendunum í fjölbýlishúsinu neitaði að selja. Þetta er mjög algengt í Kína og gríðarlega margir eigendur þar í landi neita að selja.



Ein athyglisverða sagan er af húsum sem staðsett eru við Rockefeller bygginguna á Manhattan. Þar eru tvö nokkuð lítil hús sem eigendurnir neituðu að selja frá sér. Þetta hafði það í för með sér að það varð að breyta allir hönnun á húsinu fræga í New York.



Eigendur húsanna neituðu að selja og sögðu að ásett verð væri 250 milljónir dollara og það fyrir 1930. Það var einmitt það sem Rockefeller kostaði að byggja á sínum tíma.



Hér að neðan má sjá yfirferðina í heild sinni.