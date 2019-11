His Dark Materials

BBC og HBO leiða saman hesta sína og glæða margrómaðan ævintýrasagnbálk lífi í þessari einstöku þáttaröð. James McAvoy fer hér á kostum ásamt öðrum frábærum leikurum og nýstirnum.



Stórbrotin þáttaröð sem byggð er á margverðlaunuðum fantasíubókaþríleik eftir Philip Pullman. Þættirnir gerast í hliðstæðum, töfrum þrungnum heimi. Söguhetjan okkar, hin munaðarlausa Lyra, þráir ekkert heitar en að upplifa ævintýri og tilveru utan þess fræði- og menntaheims sem frændi hennar tryggði henni í barnæsku. Þegar besti vinur hennar hverfur sporlaust einsetur hún sér að hafa uppi á honum en kemst fljótt að því að örlög hans og annarra hvíla á herðum hennar. Með hugrekki og ævintýraþrá í farteskinu leggur hún upp í hættulegan björgunarleiðangur þar sem ógnir og lífshætta leynist við hvert fótmál.



Framleiðendur þáttaraðarinnar hika ekki við að kasta áhorfendum í djúpu laugina og kynna flókinn sagnaheim án mikils formála þótt lesendur bókanna ættu að vera honum þaulkunnugir. Miðað við kynningarefnið sem komið er fyrir þáttaröðina stefnir HBO að álíka stórvirki og Game of Thrones þar sem goðsagnakenndur fantasíuheimur er glæddur lífi með kynjaverum sem ýmist ganga í lið með mannfólkinu eða snúast gegn því í eilífri baráttu milli góðs og ills. Líkindi þessara þáttaraða ná einnig til kvenkyns söguhetjanna þeirra Lyru Belacqua og Aryu Stark sem báðar ólust upp í velmegun og öryggi og áttu tiltölulega áhyggjulausa barnæsku þar til örlögin kölluðu þær til mikilvægra og lífshættulegra ævintýra.



Jack Thorne skrifaði þáttaröðina en hann er sá sami og á heiðurinn af Harry Potter and the Cursed Child. Tom Hopper leikstýrir fyrstu þáttunum en hann leikstýrði m.a. Óskarsverðlaunamyndinni The King‘s Speech. Ljóst er að áhorfendur mega búast við miklu sjónarspili og gæðakvöldstund fyrir framan sjónvarpið.



Þættirnir hefjast á Stöð 2 þriðjudaginn 5. nóvember en eru frumsýndir aðfaranótt þriðjudags klukkan 01:00.