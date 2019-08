Baltasar Kormákur og Mark Wahlberg sameinaðir á ný

Kvikmyndaleikstjórinn Baltasar Kormákur mun leikstýra Mark Wahlberg í bíómynd sem byggð er á bók Svíans Mikael Lindnord, Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home.



Í myndinni taka þeir Baltasar og Wahlberg höndum saman enn ný en sá fyrrnefndi leikstýrði þeim síðarnefnda í myndunum Contraband og 2 Guns.



Greint er frá þessu á vef Variety. Þar segir að Wahlberg fari með hlutverki Lindnord sem var fyrirliði sænsks liðs sem tók þátt í Adventure Racing World Championship árið 2014.



Þegar liðið var að keppa í Amazon-frumskóginum í Ekvador kynntist Lindnord götuhundinum Arthur.



Hundurinn varð mjög hændur að Lindnord og fylgdi honum eftir það sem eftir lifði keppninnar. Lindnord tók Arthur svo með sér til Svíþjóðar og gaf árið 2016 út bókina sem bíómyndin er byggð á.