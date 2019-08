Fer eiginlega aldrei hjá sér

Miss Universe Iceland 2019 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe sem fram fer í Suður-Kóreu í desember.



Kolfinna Austfjörð tekur þátt í Miss Universe Iceland 2019. Kolfinna er frá Akureyri og er nýlega flutt heim frá Noregi þar sem hún hefur búið undanfarin ár.



Kolfinna er tónlistarmaður og hefur haldið tónleika til styrktar ýmsum góðgerðamálum. Hrekkjavaka er í uppáhaldi hjá Kolfinnu og einn októbermánuð mætti hún í skólann í nýjum búningi á hverjum degi. Lífið yfirheyrði Kolfinnu.



Morgunmaturinn?

Egg og beikon.



Helsta freistingin?

Kleinuhringir!



Hvað ertu að hlusta á?

Þar sem ég er tónlistarkona er þetta MJÖG erfið spurning, en akkúrat núna er ég að hlusta mikið á The Smashing Pumpkins, Nikita Karmen, Jonas Brothers og The Cure. Hlusta einnig mikið á hlaðvarpið The NoSleep Podcast.



Kolfinna segist stoltust af kærastanum sínum sem er í lyfjameðferð vegna heilaæxlis en fer samt í vinnu og rækt á hverjum degi.

Hvaða bók er á náttborðinu?

Ég er með svo margar! Stalking Jack The Ripper eftir Kerri Maniscalco, Before I Fall eftir Lauren Oliver, The Cruel Prince eftir Holly Black og Death Note eftir Tsugumi Ohba



Hver er þín fyrirmynd?

Kate Middleton.



Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?

Vinna, undirbúa mig fyrir Miss Universe Iceland og vonandi ferðast eitthvað smá með kærastanum.



Uppáhaldsmatur?

Saltfiskur



Uppáhaldsdrykkur?

Earl Grey m/hunangi og mjólk



Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Billy Corgan úr The Smashing Pumpkins.



Hvað hræðistu mest?

Myrkrið.



Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég fer eiginlega aldrei hjá mér, þannig ég man ekki eftir neinu.



Hverju ertu stoltust af?

Kærastanum mínum sem er að fara í gegnum lyfjameðferð vegna heilaæxlis og er enn þá að vinna og í ræktinni á hverjum degi! Hann er algjör ofurmanneskja.







Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ef ég veit af hæfileika sem ég er með þá sýni ég hann, þannig að ég leyni ekki neinum hæfileikum.



Hundar eða kettir?

Hundar.



Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Að skipta um rúmföt. Það verður bara ALDREI minna leiðinlegt!



En það skemmtilegasta?

Að vera í Disney World.



Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Ég vonast til að öðlast meira sjálfstraust og verða betri í að koma fram á sviði.



Hvar sérðu þig eftir 5 ár?

Ég get ímyndað mér að ég verði að vinna í Nashville sem country-söngkona og lagahöfundur, eða að vinna í Disney World í Flórída eða Disneyland París.



