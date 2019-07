Hjálpaði Ferrell og McAdams með íslenska framburð fyrir Eurovision-myndina

Undirbúningur fyrir Eurovision-mynd Will Ferrell stendur sem hæst þessa dagana en í gær fengu aðalleikarar myndarinnar, Farrell og Rachel McAdams, kennslu frá íslenskum leikara í íslenskum framburði.



Ari Freyr Ísfeld Óskarsson, leikari sem búsettur er í London, fékk símtal frá umboðsmanni sínum á mánudagsmorgun sem spurði hvort Ari væri ekki laus á þriðjudag til að hitta bandaríska leikarann Will Ferrell og hjálpa honum með íslensku og íslenska hreiminn.



„Ég sagði auðvitað strax já enda mikill Will Ferrell aðdáandi,“ segir Ari.



Í framhaldi af símtalinu fékk Ari tölvupóst frá aðstoðarkonu leikstjóra myndarinnar þar sem kom fram að hann myndi hitta Will og Rachel McAdams til að hjálpa þeim með íslensku í lagi sem verður í myndinni.



„Þau voru með eitthvað lag sem var smá bútur af íslensku í og ég var bara að hjálpa þeim með réttan framburð,“ segir Ari sem hitti þau á framleiðsluskrifstofu í London.



Grínaðist með tónhæð Bjarkar

Í gær hitti ég Will Ferrell og Rachel McAdams til að kenna þeim íslensku.

Í dag er ég í svörtum jakkafötum og með byssu sem er búin til pappa og límbandi — Ari Isfeld Oskarsson (@ariisfeld) July 31, 2019

Hann segir þeim hafa gengið misjafnlega að ná íslenska hreimnum. „R-in reyndust þeim erfið og sömuleiðis Þ-hljóðin í íslenskunni.“

Ari segir Will Ferrell hafa grínast aðeins með söngkonuna Björk á fundinum með Ara. Var það vegna afar hárrar nótu í laginu sem Ferrell sagði vera í „Bjarkar-hæð“.



Að öðru leyti segir Ari það hafa verið nokkuð óraunverulegt að hitta þessa heimsfrægu leikara. „Sérstaklega Will Ferrell sem maður ólst upp við að sjá í bíó. Mér leið stundum eins og ég væri fastur í einhverri mynd.“



Ari er sjálfur nýútskrifaður leikar og starfar sem slíkur í London og er um þessar mundir við tökur á kvikmynd í borginni.



Verður tekin að hluta upp á Íslandi

Rachel McAdams og Will Ferrell munu leika Íslendinga sem taka þátt í Eurovision-keppninni. Verður myndin tekin upp að hluta á Íslandi en mbl.is greindi frá því í vikunni að tökurnar muni fara fram á Húsavík og að söngkonan sem McAdams leikur eigi að koma frá smábæ á Íslandi. Myndin verður þó að stærstum hluta tekin upp í Pinewood-myndverinu í London.Nokkrir Íslendingar hafa verið ráðnir til að leika í myndinni, þar á meðal Björn Hlynur Haraldsson, Hannes Óli Ágústsson, Ólafur Darri Ólafsson, Nína Dögg Fillipusdóttir og Jóhannes Haukur Jóhannesson sem mun leika mann að nafni Johans.Ásamt því að leika aðalhlutverk í myndinni skrifar Will Ferrell einnig handrit hennar. Hann er sagður mikill aðdáandi keppninnar en hann og McAdams voru í Tel Aviv í vor til að kynna sér keppnina sem var haldin þar og var Ferrell einnig í Portúgal þar sem keppnin fór fram í fyrra.