Viltu gifast Beta?

Söngkonan Elísabet Eyþórsdóttir eða Beta eins og hún er oftast kölluð er dóttir tónlistarfólksins og hjónanna Ellenar Kristjáns og Eyþórs Gunnarssonar.

Beta er útskrifuð úr söng og kennaranámi FÍH og starfar í dag bæði sem söngkona og tónlistarkennari.



Það er stór dagur hjá Betu í dag þar sem hún var að gefa út sitt fyrsta sóló lag, Do it on my own.









Fyrsta sóló lag Betu kom út á Spotify í dag og heitir Do it on my own.





Ég frumflutti lagið fyrir þó nokkru síðan á burtfaratónleikum mínum í FÍH og var þar með svo ótrúlega frábært tónlistarfólk sem flutti lagið með mér. Svo loksins lét ég verða af því að taka það upp í stúdíói og fékk að sjálfsögðu með mér þá tónlistarmenn sem hafa verið með mér í gegnum allt ferlið.





Á döfinni hjá Betu er að halda áfram að gera tónlist og deila henni með umheiminum. Hún segist þakklát og glöð fyrir vinnuna sína og ekki geta hugsað sér betri vinnu.Makamál fengu að forvitnast aðeins meira um þessa hæfileikaríku söng- og tónlistarkonu og spurðu hana um lífið og rómantíkina.Í þetta sinn mátti Beta einungis svara í formi(hreyfimynda).1. Hver er Beta Ey?

2. Ertu rómantísk?



3. Hvernig myndir þú lýsa þér á dansgólfinu?



4. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera?



5. Ef einhver ætti að leika þig í bíómynd, hver myndi það vera?



6. Hjúskaparstaða?



7. Nú ertu að gefa út nýtt lag í dag, hvernig er tilfinningin?



8. Hvernig ertu þegar þú ert ein heima?



9. Hvernig ertu þegar þú ert að daðra?



10. Framtíðarplön?



Makamál þakka Elísabetu kærlega fyrir spjallið og óska henni innilega til hamingju með fyrsta sóló lagið sitt.



Hægt er að nálgast lagið hér.