Bone-orðin 10: Aron Bergmann vill fyndni en ekki frekju

Aroni Bergmann er margt til lista lagt en hann hefur starfað í auglýsingageiranum í mörg ár. Þessa dagana vinnur hann sem leikmyndahönnuður, teiknari og hugmyndasmiður. Makamál spurðu Aron hver væru hans tíu bone-orð.



Ef þú hefur áhuga á því að fara á stefnumót með Aroni Bergmann er eins gott að vera með húmorinn á réttum stað og vera hrifin af dýrum.



ON:

1. Húmor finnst mér vera ótrúlega mikilvægur eiginleiki. Að hafa húmor fyrir sjálfum sér, hafa gaman og hlæja að lífinu. Taka sig ekki of alvarlega.

2. Stundvísi. Ég virði tíma annara og finnst æðislegt þegar fólk gerir slíkt hið sama fyrir mig.

3. Útivera. Að nenna að stökkva upp í sveit þegar tími gefst til eða bara rúnta út á land og sjá hvað gerist.

4. Snyrtimennska. Bera virðingu fyrir sjálfum sér.

5. Dýramanneskja. Ég elska dýr og finnst ekkert skemmtilegra en að vera í kringum dýr.





OFF:



1. Smámunasemi. Gott að hafa skoðanir á hlutunum en að missa sig ekki í þeim og sjá frekar heildarmyndina.

2. Frekja í tíma annara.

3. Leti. Finnst æðislegt að leyfa sér að slaka og njóta en leti er eitthvað sem fer í taugarnar á mér (kannski því að ég er vinnualki).

4. Tilætlunarsemi. Að ætlast til að aðrir geri hlutina fyrir þig.

5. Borða skötu og ætlast til að ég geri það líka, það er alveg off fyrir mig.



Makamál þakka Aroni fyrir skemmtileg og hreinskilin bone-orð.



Hægt að er fylgjast betur með Aroni Bergmann á IG-reikningi hans.