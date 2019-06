Sjöttu viku Lenovo deildarinnar lýkur í kvöld

Fimmtu umferð Lenovo deildarinnar lýkur nú í kvöld þegar keppt verður í bæði League of Legends og Counter-Strike. Leikar hefjast klukkan fimm á viðureign KINGS og Old Dogs í LOL. Klukkan sex etja svo Dusty LoL og Frozt kappi.



Seinna í kvöld verður svo keppt í Counter-Strike og hefjast leikar 19:30 þegar Fylkir og Tropadeleet mætast. Þá etja KR og HaFiÐ klukkan 20:30



Fylgjast má með viðureignunum hér að neðan.



Stöðuna í deildinni má svo sjá hér (Counter-Strike) og hér (League of Legends).